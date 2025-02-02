В зоне специальной военной операции находится и сын Сергея Ефремова, который был вице-губернатором Приморского края и командиром добровольческого отряда «Тигр». Об этом в беседе РИА Новости поведал Виктор Тарабарин, депутат городской думы Владивостока.

В воскресенье, 2 февраля, глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о смерти Сергея Ефремова, командира добровольческого отряда «Тигр», который возвращался с боевого задания.

Тарабарин утверждает, что сын Ефремова, подобно своему покойному отцу, стоит на страже интересов Родины в зоне спецоперации.

«Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации», — отметил Тарабарин.

Сергей Ефремов, вице-губернатор Приморского края, который трагически погиб, всегда был примером для своих подчинённых. Он был одним из лучших командиров-штурмовиков на фронте. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.