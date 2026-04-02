Путин поздравил 97-летнюю жительницу Красноармейска, видевшую казнь Зои Космодемьянской

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения 97-летнюю жительницу Красноармейска Нину Верткову, которая оказала значимую помощь советским солдатам своим трудом в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщило интернет-издание REGIONS. Письмо зачитала ее дочь Лидия Шкурко.

Нина Ивановна родилась в деревне недалеко от Петрищево. В детстве она стала свидетельницей казни Зои Космодемьянской. Семья женщины активно помогала партизанам, а старший брат ушел на фронт. Позже деревню, где жили Вертковы, сожгли каратели.

В 16 лет девушка приехала в Москву и устроилась на ткацкую фабрику в Красноармейске. Она ткала кирзу для солдатских сапог. Нина Ивановна до сих пор считает эти метры ткани своим вкладом в Победу и повторяет: «В нашей кирзе солдаты до Берлина дошли».

После войны она продолжила работать на той же фабрике. За многолетний труд женщину наградили несколько раз. Сейчас Нину Ивановну поддерживают дочь и зять.

Родные говорят, что секрет ее долгой жизни — в трудолюбии и стойкости. Эти качества помогли ей пройти через войну и тяжелые годы, и встретить 97-летие с поздравлением от президента России.

