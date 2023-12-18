Путин поздравил египетского коллегу с переизбранием на новый срок

Президент России Владимир Путин поздравил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси с повторным избранием на должность президента. Об этом сообщает РИА Новости .

Известно, что действующий президент Египта выиграл выборы с большим перевесом, набрав 89,6% голосов. Как отметил Путин в своем поздравлении, убедительная победа ас-Сиси стала наглядной демонстрацией признания достижений президента жителями Египта. Также российский лидер подчеркнул вклад египетского президента в развитие отношений между странами.

Владимир Путин заверил ас-Сиси в готовности продолжать сотрудничество и развивать отношения Египта и России. Он пожелал коллеге новых достижений, здоровья и благополучия.