Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин направил поздравление православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху, подчеркнув значение праздника как важного духовного и объединяющего события. Слова президента передает ТАСС .

В своем обращении президент отметил, что Пасха воспринимается как событие, которое приносит людям чувство радости, укрепляет веру в торжество жизни, добра и справедливости, а также объединяет общество вокруг традиционных духовных и нравственных ценностей. По его словам, праздник способствует сохранению многовековых культурных и исторических основ.

Глава государства также указал, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют значимую роль в общественной и духовной жизни страны.

В завершение обращения президент пожелал гражданам здоровья, благополучия и всего наилучшего.

До этого сообщалось, что Благодатный огонь доставили в Москву к Пасхе.