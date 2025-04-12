Путин поздравил с Днем космонавтики работников ракетно-космической отрасли

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех сотрудников ракетно-космической отрасли и ветеранов этой сферы с Днем космонавтики. Поздравления российского лидера появилось на сайте Кремля.

По утверждению Путина, тот день, когда состоялся первый полет в космос, навсегда останется по-настоящему эпохальным событием всего ХХ века. Этот день стал триумфом для всей страны. По этой причине День космонавтики сал объединяющим праздников для всех поколений.

«Самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — указал он в поздравлении.

Путин отдельно отметил тех, кто трудится сейчас в космической промышленности, как военных, так и гражданских служащих. По его мнению, эта отрасль должна стать самым настоящим локомотивом для всей российской промышленности.

Ранее Путин заявил о масштабном обновлении военно-морского флота в России. По его словам, для этих целей на протяжении последующих целей будет направлено порядка 8,4 трлн руб.