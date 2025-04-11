Путин раскрыл планы по созданию кораблей ВМФ

Глава России Владимир Путин заявил о том, что на строительство новых кораблей ВМФ России в течение грядущих 10 лет предусмотрено 8,4 трлн рублей. Об этом сообщил ТАСС.

По словам российского лидера, названую сумму необходимо учитывать при формировании госпрограммы вооружений. Он также подчеркнул, что перед совещанием у него прошел диалог по данной тематике с министром финансов России Антоном Силуановым.

Путин заявил, что данный вопрос носит принципиальный характер.

«Эти средства предусмотрены, но это будет зависеть от самой программы развития Военно-морского флота», — обозначил планы президент.

Во время этого же выступления российский лидер заявил о необходимости учитывать полученный на СВО опыт, когда будет разрабатываться новая тактика отечественного ВМФ.