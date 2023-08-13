Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму всем россиянам, трудящимся в строительстве. Сегодня в воскресенье, 13 августа, они отмечают свой профессиональный праздник. Как отметил глава государства, в стране последние годы внушительно выросли объемы жилищного строительства. И это все благодаря не только грамотным управленческим решениям, но и массовому внедрению передовых технологий.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём строителя... сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», - говорится в поздравлении. размещенном на сайте Кремля.

Также Путин особо отметил строителей, занимающихся восстановлением присоединенный к России новых территорий (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). По словам президента, их самоотверженный труд сродни подвигу.

«В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты... Отрадно, что вы достойно продолжаете эти замечательные традиции созидания», - добавил президент.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как преобразился с момента освобождения Мариуполь.