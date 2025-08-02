Путин поздравил всех десантников с профессиональным праздником

Президент России поздравил всех тех, кто служил либо служит в воздушно-десантных войсках с их профессиональным праздником. Слова российского лидера привело РИА Новости.

В своем поздравлении Путин напомнил, что в этом году отмечается 95 лет с момента создания этого рода войск в стране. Он заявил, что нынешнему поколению тех, кто служит в ВДВ, удалось сохранить богатейшие ратные традиции предшественников.

«Свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы», — так президент отозвался о тех, кто сейчас несет службу в рядах воздушно-десантных войск.

Путин также сообщил, что сила духа и патриотизм десантников всегда будет служить примером для остальных, кто хочет быть верным присяге и своему воинскому долгу.

Ранее сообщалось о встрече Путина с президентом Белоруссии Лукашенко. Главы двух стран встретились и провели неформальное общение на острове Валаам. Они обсудили экономическое сотрудничество, союзные программы и вопросы безопасности. Традиция встреч в этом месте сохраняется уже несколько лет — лидеры посещают Смоленский скит, где молятся за погибших в войнах.