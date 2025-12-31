Путин поздравит россиян с Новым годом за считанные минуты до полуночи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства, как обычно, поздравит граждан России с Новым годом в полночь. Об этом информирует РИА Новости.

Жители самых восточных областей России первыми увидят новогоднее обращение президента. Там разница во времени с Москвой составляет девять часов. Например, на Камчатке и Чукотке праздник начнётся, когда в столичном регионе будет всего 15 часов.

В прошлом году президентское новогоднее обращение, как обычно, было записано в стенах Кремля и длилось приблизительно три минуты.

В отличие от этого, в 2022 году местом записи новогоднего поздравления от главы государства стал штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону. Тогда президент выступал не один, а в компании военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что российские космонавты поздравили с борта МКС россиян с наступающим Новым годом.