Путин пожелал скорейшего выздоровления участнику героического боя под Урожайным

Российский президент пожелал скорейшего выздоровления воину, который принимал участие в героическом бое под Урожайным. Об этом пишет РИА Новости днем в пятницу, 29 сентября.

Президент на встрече с участниками спецоперации пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления, а также удачи бойцу, который получил ранения под Урожайным и сейчас находится в больнице.

На встрече с участниками спецоперации российский президент также вручил государственные награды участникам СВО. Ранее Сергей Шойгу доложил главе государства, что пять российских бойцов смогли отбить атаку 12-ти штурмовиков ВСУ и даже заставили их бежать под Урожайным.