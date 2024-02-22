Путин предположил, что спровоцировало Байдена оскорбить его
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Президент России Владимир Путин предположил, что заставило американского коллегу Джо Байдена оскорбить его. Об этом сообщает ТАСС.
Путин напомнил, что не так давно журналисты спросили его, кто во главе Америки предпочтителен для России, и повторил свой ответ. По словам российского президента, страна готова работать с любым лидером Америки, но Путин предпочел бы работать с Байденом.
Оскорбительное высказывание Байдена Путин посчитал ответом на то рассуждение о предпочтительном президенте Америки. По словам российского лидера, реакция Байдена свидетельствует о том, что он был прав в своих размышлениях.
Путин также отметил, что американский коллега не мог бы похвалить его и поблагодарить за поддержку, так как в Америке идет политическая борьба.