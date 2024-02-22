Путин предположил, что спровоцировало Байдена оскорбить его

Президент России Владимир Путин предположил, что заставило американского коллегу Джо Байдена оскорбить его. Об этом сообщает ТАСС .

Путин напомнил, что не так давно журналисты спросили его, кто во главе Америки предпочтителен для России, и повторил свой ответ. По словам российского президента, страна готова работать с любым лидером Америки, но Путин предпочел бы работать с Байденом.

Оскорбительное высказывание Байдена Путин посчитал ответом на то рассуждение о предпочтительном президенте Америки. По словам российского лидера, реакция Байдена свидетельствует о том, что он был прав в своих размышлениях.

Путин также отметил, что американский коллега не мог бы похвалить его и поблагодарить за поддержку, так как в Америке идет политическая борьба.