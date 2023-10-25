Путин предсказал дальнейшие шаги Запада для раскола России
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На встрече с представителями российских религиозных объединений президент Владимир Путин предсказал дальнейшие шаги Запада для раскола России. Подробности сообщает РИА Новости.
По мнению российского лидера заинтересованные силы, нацелившиеся против России, пойдут на все, чтобы ослабить и расколоть российский народ Он уверен, что в ход пустят ложь, различные провокации, а также задействую всевозможные внешние и внутренние политические, социальные и экономические события.
Владимир Путин подчеркнул, что западные страны внимательно следят за событиями в России. Запад видит, как создается многополярное мироустройство. Чтобы не позволить странам самостоятельно развиваться, на Западе готовы пустить в ход и религиозные рычаги давления.
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