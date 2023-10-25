Путин предсказал дальнейшие шаги Запада для раскола России

По мнению российского лидера заинтересованные силы, нацелившиеся против России, пойдут на все, чтобы ослабить и расколоть российский народ Он уверен, что в ход пустят ложь, различные провокации, а также задействую всевозможные внешние и внутренние политические, социальные и экономические события.

Владимир Путин подчеркнул, что западные страны внимательно следят за событиями в России. Запад видит, как создается многополярное мироустройство. Чтобы не позволить странам самостоятельно развиваться, на Западе готовы пустить в ход и религиозные рычаги давления.

НАТО с каждым днем все ближе подбирается к границам России. Недавно под руководством США в Казахстане открыли Центр миротворческих операций альянса. Как западный военный блок планирует расширяться и как отреагирует Москва — в материале «Подмосковье сегодня».