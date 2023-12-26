Путин пригласил страны СНГ вместе воплотить гуманитарные планы

Владимир Путин пригласил страны СНГ вместе воплотить в жизнь гуманитарные планы. Об этом сообщает РИА Новости .

Президент напомнил представителям стран СНГ о предложенных Россией проектах, например, вместе создать Евразийскую академию киноискусств и учредить Евразийскую кинопремию. Также Путин предложил снова запустить международный конкурс «Интервидение». О предложениях России глава государства напомнил во время неформальной встречи глав государств, входящих в СНГ. Путин отметил, что участие в проектах может быть интересным опытом для жителей всех стран.

При этом Владимир Путин отметил, что сотрудничество стран в гуманитарной отрасли развивается достаточно динамично и успешно. По его словам, этому способствует многолетнее сотрудничество народов и общая история стран, близость культур.