Путин присвоил Голубенцевой звание народной артистки России

Президент России Владимир Путин присвоил Наталье Голубенцевой, известной по роли Степашки в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», почетное звание народной артистки РФ. Соответствующий указ президента был опубликован на сайте правовых документов.

Артистка-кукловод получила награду за значительный вклад в культуру и искусство, а также за многолетнюю успешную работу.

1 сентября программа «Спокойной ночи, малыши!» отметила свое 60-летие в эфире. Голубенцева уже более 50 лет исполняет роль Степашки, озвучивая и управляя куклой.

«Спокойной ночи, малыши!» — это телевизионная программа для дошкольников и младших школьников, которая начала выходить в 1964 году. Она многократно удостаивалась премии «ТЭФИ» в 1997, 2002, 2003 и 2023 годах.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Константину Борисову.