Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Константину Борисову

Российский лидер Владимир Путин наградил космонавта-испытателя Константина Борисова почетным званием Героя России. Оно присвоено за мужество и героизм, проявленные Борисовым во время длительного космического полета на Международную космическую станцию (МКС). Кроме того, ему также присвоили звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Борисов вернулся из экспедиции на МКС 12 марта 2024 года на корабле Crew Dragon в составе миссии Crew-7. Полет длился 199 дней. Он стал третьим российским космонавтом, совершившим полет на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между Россией и США.

Crew Dragon — это многоразовый пилотируемый космический корабль. Он разработан по заказу НАСА и принадлежит компании SpaceX. Судно предназначено для полетов на МКС и доставки членов экипажа на Землю. Корабль способен вместить в себя до семи человек.

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