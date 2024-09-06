Врач по космической медицине Ниязов пояснил, почему многие кандидаты в космонавты так и не попадают в космос

Кандидат в космонавты, который прошел первичный отбор и попал в отряд, не имеет никаких гарантий, что сможет побывать в космосе. По словам врача по авиационной и космической медицине ГНЦ РФ-ИМБП РАН Арслана Ниязова, имеется целый ряд противопоказаний по состоянию здоровья, из-за которых космонавта на любом этапе могут признать негодным к полетам за пределы земной атмосферы. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что космонавты во время подготовки проходят регулярный медконтроль. Выявление медицинских противопоказаний, которые невозможно откорректировать, могут явиться причиной недопуска к полету на любом этапе.

По мнению медика, среди диагнозов, которые могут послужить недопуском к полетам, относятся инфекционные и паразитарные болезни вроде туберкулеза или ВИЧ, наличие новообразований, болезни нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой и других систем организма, психические расстройства, травмы, заикание, косноязычность и многое другое. Женщину-кандидата также признают негодной к полету на время беременности и послеродового периода.

Он подчеркнул, что прохождение отбора является большим этапом, тем не менее сам по себе он еще не дает гарантии полета. Довольно большой процент кандидатов в космонавты завершают карьеру, так и не побывав в космосе.

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