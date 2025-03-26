Путин рассказал об одном из самых любимых мест в Петербурге

Для Путина одним из самых любимых мест в его родном городе является Мариинский театр. Об этом он рассказал во время посещения Национального центра «Россия», его слова привело РИА Новости.

Во время посещения центра Путину устроили экскурсию по выставке «Путешествие по России». Во время ее осмотра экскурсовод спросила президента, какие у него самые любимые места в его родном городе Санкт-Петербурге.

«Вот Мариинский театр вы назвали — одно из любимых мест. И «Щелкунчик» тоже. Стараюсь бывать там», — указал он.

Ранее сообщалось, что во время посещения Центра «Россия» Путин принял участие в заседании наблюдательного совета «Движения первых». Он назвал настоящей армией тех, кто состоит в этой организации. Российский лидер сообщил, что в состав движения входит уже 11 млн человек.