Путин призвал Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры

Президент РФ Владимир Путин после завершения совещания Генпрокуратуры попросил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева прийти к нему. Об этом сообщило РИА Новости.

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал Путин, когда уходил с трибуны.

Информационное агентство уточняет, что в момент озвученной просьбы Медведев находился в первом ряду зала.

Ранее стало известно о том, что актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер хранит дома бюст президента России Владимира Путина.