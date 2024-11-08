Путин призвал создать нормальные условия жизни для мигрантов

Для трудовых мигрантов, приезжающих работать в Россию, необходимо создавать нормальные условия жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

Глава государства подчеркнул, что мигранты должны жить в современных человеческих условиях, иметь доступ к медицине и образованию. Также важно, чтобы они знали русский язык и соблюдали наши законы. Тогда, отметил глава государства, российские граждане не будут испытывать чувство неприязни к приезжим.

При этом Путин отметил, что российские власти в первую очередь должны заботиться о своих гражданах.

В перспективе необходимо контролировать, чтобы на российский рынок труда попадали профессионалы — мигранты с хорошим образованием, заключил глава государства.

Ранее сообщалось о том, что нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковных Химках.