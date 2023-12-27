Путин призвал создать условия для развития людей всех возрастов в разных сферах
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Владимир Путин призвал создать в России такие условия, при которых люди любых возрастов могли бы развиваться в разных сферах. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент провел итоговое заседание Госсовета, во время которого обсудили повышение престижа преподавателя. Как отметил глава государства, у жителей России есть огромный потенциал для развития, а государство должно создать необходимые для этого условия. Он подчеркнул, что от совместной работы учеников и их наставников в будущем зависит престиж страны.
По словам Владимира Путина, необходимо, чтобы у людей была возможность добиваться высот в области науки, технологии и производстве.