Путин продлил для старообрядцев право на отсрочку от призыва в армию

Те переселенцы из числа старообрядцев, которые прибывают на Дальний Восток из-за рубежа, до 2030 года получают право на отсрочку от призыва в армию. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, о документе рассказал ТАСС.

Ранее тем старообрядцам, которые переселялись в регионы Дальнего Востока из-за рубежа, давалась отсрочка от призыва на обязательную срочную службу в армии. Она действовала до 2025 года. Теперь же Путин решил продлить срок этого документа до 2030 года.

Действующий закон о такой отсрочке был принят по ходатайству митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.

Ранее сообщалось, что слова Путина напомнил Дмитрий Медведев, заместитель секретаря Совета Безопасности. Российский лидер во время публичного выступления заявил, что «где ступила нога российского солдата — уже наша земля». По мнению экс-президента РФ, именно с таким тезисом стоит подходить к созданию буферной зоны с Украиной.