Путин связал допинговые истории Шараповой и Валиевой с нетрадиционной медициной

В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент России Владимир Путин предположил, что допинговые скандалы, связанные с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой Камилой Валиевой, могут быть вызваны привлечением к работе с ними специалистов из нетрадиционной медицины.

Напомним, что Мария Шарапова была отстранена от соревнований на два года из-за положительного результата допинг-теста на мельдоний. Однако позже срок её дисквалификации был сокращён до 15 месяцев.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за использование триметазидина, который был обнаружен в её допинг-пробе.

Как сообщил президент, Федеральное медико-биологическое агентство — это ключевое медицинское учреждение, которое обеспечивает поддержку спорта высших достижений.

Однако, как подчеркнул Путин, некоторые спортивные организации привлекают экспертов из областей, вызывающих сомнения, и даже из сфер, связанных с альтернативной медициной.

«Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: „Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять“. Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала», — сказал Путин.

Президент в продолжение темы дал указание профильным структурам привести в надлежащее состояние сферу спортивной медицины.

Ранее в Госдепе призвали не принимать слова Трампа о Путине за разочарование.