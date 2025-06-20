Росимущество стало обладателем операционных компаний аэропорта Домодедово

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом получило все доли в управлении той компанией, которая владеет активами аэропорта «Домодедово». Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Ранее холдинговой компанией «ДМЕ Холдинг» владел Дмитрий Каменщик, у него находились 1% прямых долей, и еще 99% он управлял через другую организацию. Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в доход государства все 100% таких долей. По ее мнению, весь доход от деятельности вывозился за границу, вдобавок владельцами аэропорта выступали граждане других государств.

Арбитражный суд удовлетворил этот иск. Он передал 17 июня все управляющие доли в распоряжение Росимущества. Теперь все управление стратегическим активом будет сосредоточено внутри России.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово после решения суда о национализации продолжает свою штатную работу. Он выполняет все свои обязанности как перед партнерами, так и пассажирами. Сервисы в авиагавани работают без нареканий, рейсы из нее выполняются по расписанию.