Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам женится

В ответ на вопрос подписчицы в социальных сетях о том, кто собирается связать себя узами брака, Кадырова лаконично сообщила: «Женится мой брат Адам».

Согласно ее информации, торжественное мероприятие состоится в Ахмат-Юрте, в отчем доме и родовом селе семьи Кадыровых. Отвечая на просьбу показать хотя бы небольшую часть свадебного торжества, она отметила, что в день свадьбы у нее обычно нет времени на телефон, и не стала вдаваться в дальнейшие детали.

Адам Кадыров, помимо того, что является помощником своего отца, Рамзана Кадырова, занимающего пост главы Чечни, с ноября 2023 года также руководит Службой безопасности главы республики. В октябре 2023 года он был удостоен звания Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года получил высшую региональную награду — орден Кадырова.

Следует отметить, что Адам Кадыров также является обладателем множества других наград, включая высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), а также наград «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «Дуслык» — второго по значимости ордена, учрежденного в Татарстане.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Адам Кадыров получил вторую медаль за 10 дней.