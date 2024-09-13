Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Российский лидер обсудил с постоянными членами Совета Безопасности актуальные вопросы. С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел дистанционное совещание по вопросам внешней политики с постоянными членами Совбеза.

Одной из тем для обсуждения стали последние международные контакты, о которых доложил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего выступления.

В совещании также приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев и не только. Обсуждение проходило в формате видеоконференции.

Ранее Владимир Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом России в Республике Маврикий.