Путин раскритиковал коммерциализацию детского спорта

«Если бы мне за все приходилось платить, я бы никогда не стал мастером спорта по самбо, в моей семье не было лишней копеечки. Надо со всем разобраться, взносов быть не должно», — сказал Путин, выступая на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры.