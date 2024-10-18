Путин раскритиковал коммерциализацию детского спорта
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Российские дети должны иметь возможность заниматься спортом, в том числе профессиональным, заявил президент РФ Владимир Путин. Государство, подчеркнул он, должно следить и участвовать в финансировании детского спорта.
«Если бы мне за все приходилось платить, я бы никогда не стал мастером спорта по самбо, в моей семье не было лишней копеечки. Надо со всем разобраться, взносов быть не должно», — сказал Путин, выступая на заседании Совета по развитию спорта и физкультуры.
Родителей детей, подчеркнул российский лидер, необходимо избавить от поборов. Власти, добавил глава государства, обязаны поддерживать тех, кто выбрал спорт.
Ранее сообщалось о том, что почти две тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года.