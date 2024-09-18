Путин раскрыл главный секрет россиянок

Российский лидер восхитился способностями российских женщин. На этот раз он поделился «секретом», который, по его словам, не могут разгадать многие мужчины.

Путин отметил, что женщины в России обладают уникальным талантом. Они умеют гармонично сочетать профессиональные достижения и семейные обязанности.

Президент подчеркнул, что в стране сохраняется традиционно уважительное отношение к представительницам прекрасного пола, а государственная политика направлена на всестороннюю поддержку и создание благоприятных условий для их успеха как в карьере, так и в личной жизни.

Он признал, что этот «секрет» до конца нераскрыт для многих мужчин, ведь им не всегда удается достичь столь эффективного баланса между работой и семьей. С этими словами Президент выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума.

Ранее Владимир Путин назвал лучшими психологами для бойцов СВО их жен.