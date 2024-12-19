Путин рассказал, чему учил его тренер по дзюдо Анатолий Рахлин

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о своем тренере по дзюдо Анатолии Рахлине, который оставил глубокий след в его жизни.

В ходе своего рассказа Путин вспомнил, как Рахлин принимал решения о том, кого взять в свою группу. Он не выбирал тех, кто демонстрировал лучшие физические показатели или подтянулся больше других.

Вместо этого тренер отдавал предпочтение тем ученикам, кто проявлял готовность бороться до конца, даже если их результаты были не столь выдающимися. Позже Рахлин объяснял свой выбор тем, что у таких спортсменов был потенциал для дальнейшего роста и развития.

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась в четверг, 19 декабря, в 12:00.

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