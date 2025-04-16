Путин рассказал, как проходила в космосе стыковка «Союза-19» и «Аполлона»

Стыковка двух космических кораблей — «Союза-19» и «Аполлона» — в 1975 году проходила над Эльбой, где в 1945 году встретились войска союзников по антигитлеровской коалиции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, его слова привело РИА Новости.

Российский лидер выступил перед студентами во время посещения Технического университета имени Баумана в Москве. Он рассказал, как происходила знаковая стыковка двух космических кораблей, принадлежавших США и СССР. По его словам, стыковка должна была проводиться над Москвой, но затем место встречи изменилось. Корабли состыковались над рекой Эльбой.

«Там советские и американские войска встретились, нанося последний удар по нацистской Германии. И вот ровно через 30 лет, в 1975 году, произошла стыковка „Аполлона“ и „Союза“ как раз над Эльбой», — указал Путин.

Ранее президент России заявил, что считает очень ценной ту роль, которую играет Илон Маск для освоения космоса. По его словам, личность изобретателя, который бредит Марсом, очень важна. Путин добавил, что те планы, которые вынашивает Маск, по амбициозности сравнимы с разработками Королева и других пионеров космоса.