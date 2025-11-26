Путин рассказал, какие льготы есть у инвалидов в Москве и Подмосковье

Инвалиды в Москве и Московской области могут претендовать на получение пенсии, ее оформили уже 273 тыс. человек. Об этом в преддверии Международного дня инвалидов рассказал заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и области Алексей Путин.

Он уточнил, что гражданам с I, II, III группами инвалидности в зависимости от ситуации доступны страховая, государственная и социальная пенсии. Помимо этого, отделение Соцфонда предоставляет им ежемесячную денежную выплату, ее оформили более 1,3 млн жителей региона. Размер выплаты варьируется в зависимости от группы инвалидности и набора социальных услуг (НСУ).

«Жители Московского региона с любой группой инвалидности, дети-инвалиды либо их законные представители раз в год могут получить частичную компенсацию за страховой полис ОСАГО. Ее размер – 50% от общей стоимости договора. Главное условие – транспортное средство должно предоставляться по медицинским показаниям. В 2025 году Отделение оказало такую меру поддержки 3 тыс. гражданам с ограниченными возможностями здоровья», – добавил Путин.

