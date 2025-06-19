Путин рассказал, кто в его семье говорит по-китайски

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств сказал, что его внучка владеет китайским языком.

По словам главы государства, девочка свободно говорит на китайском языке с воспитательницей из Пекина.

Также он отметил, что его дочь еще в начале 2000-х годов начала активно изучать китайский язык, просто потому что ей так хотелось.

«Взяла преподавателя и изучала», — добавил президент.

Ранее сообщалось о том, что США и Китай подтвердили участие: названы страны — участницы конкурса «Интервидение».