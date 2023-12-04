Путин рассказал о поставках российского зерна в африканские страны

Как рассказал российский лидер во время церемонии вручения грамот иностранным послам в России, сейчас Россия направила в страны Африки шесть кораблей, груженых зерном. Поставка является помощью в обеспечении государств продовольствием.

Президент добавил, что некоторые корабли уже достигли континента и выгружают груз в портах, остальные еще находятся в пути, либо только грузятся в портах. Когда весь груз будет доставлен, зерно получат шесть африканских государств.