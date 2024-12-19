Путин рассказал, с кем из ныне живущих или ушедших личностей он хотел бы выпить чашку чая

Президент России Владимир Путин поделился своими мыслями о важности общения с родными и близкими. Он отметил, что хотел бы чаще проводить время с теми, кто ему дорог.

В ходе прямой линии российский лидер ответил на вопрос о том, с кем бы он хотел выпить чашку чая из ныне живущих или ушедших людей. Путин подчеркнул, что хочет чаще проводить время с близкими.

Также он отметил, что особенно ценит дружбу с людьми, с которыми его связывают давние отношения, начавшиеся еще в детстве. Благодаря этим связам у него есть знакомые в разных странах мира. Многих политиков он считает интересными людьми.

Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы в рамках прямой линии, которая совмещена с пресс-конференцией. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовало 19 декабря в 12:00. Трансляция велась больше четырех часов. За это время российскому лидеру удалось ответь примерно на 70 вопросов.

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