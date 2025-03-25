Путин разрешил Роскосмосу использовать машину с мигалкой

Госкорпорации «Роскосмос» теперь можно пользоваться одним служебным автомобилем со спецсигналом. Это стало известно после публикации официального распоряжения президента Владимира Путина.

У МИД России есть автопарк, в котором позволено иметь до пяти автомобилей с мигалками. По последнему распоряжению Владимира Путина ведомство сможет распоряжаться одним подобным транспортом со специальным сигналом.

Напомним, что в России хотят ужесточить закон о приоритете на дороге при спецсигнале. В случае непропуска служебного транспорта с мигалками автомобилистов смогут оштрафовать до 30 тысяч рублей. Ранее сумма составляла семь тысяч рублей. Такие изменения рассмотрят в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры РФ вызвал Медведева к себе.