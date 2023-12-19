Путин: Россия не может оставлять раненых на произвол судьбы

Путин заявил, что Россия не может бросать раненых на произвол судьбы, как это делает Украина. Об этом сообщает РИА Новости .

Во время визита на выставку в минобороны Путин высказался о действиях Украины в отношении раненых военных. По его словам, Россия не может вести себя также, как временщики на Украине, бросающие раненых, не считающие их за своих людей. Президент подчеркнул, что в российской армии такое невозможно.

Также при посещении выставки президент оценил средства для помощи раненым. Ему показали новые медицинские сумки, которые оснастили с учетом полученного на СВО опыта, санитарные автомобили, а главное – бронемашины для эвакуации раненых военнослужащих.