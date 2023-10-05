Путин: Россия в отличие от США ратифицировала запрет испытаний ядерного оружия

Во время выступления на заседании международного клуба «Валдай» президент России рассказал, как обстоят дела с документом о запрете на испытание ядерного оружия. По его словам, Россия подписала международный акт, который является договором нескольких стран, соглашающихся на запрет тестирований ядерного оружия. При этом в России документ уже получил юридическую силу. Аналогичный документ подписали и в Америке, но там лишь подписанием и ограничились, не дав соглашению дальнейший ход и не подкрепив юридически.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас в мире часто слышны призывы начать тестирование ядерного оружия, вернуться к испытаниям.