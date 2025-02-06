Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил свое мнение о работе военных в приграничной зоне Курской области, используя три слова: «Они сражаются отважно, умело и решительно». Эти слова относятся к морским пехотинцам, которые служат на Дальнем Востоке, информирует ТАСС.

В ходе встречи главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном в Кремле, по информации, обсуждались моменты, связанные с этими вопросами.

«Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота — 810-я бригада, и десантники — 106-я дивизия, 76-я дивизия и многие другие подразделения», — уточнил глава государства.

В ходе встречи Хинштейн обратился к президенту от лица командования и личного состава 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с просьбой о присвоении почетного наименования «Курская».

Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Хинштейн обсудили меры по поддержке жителей граничащего с Украиной региона, которые пострадали от незаконного вторжения ВСУ, а также программу восстановления инфраструктуры.