Путин согласился подключить молодежь к помощи для СВО

Президент Владимир Путин одобрил идею о подключении молодежи к созданию военной продукции для нужд спецоперации, пишет URA.RU .

Президент выслушал идею о привлечении молодых людей для помощи СВО на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В ходе мероприятия выступил Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он подчеркнул, что сейчас нужно вовлекать студентов колледже в процесс создания продукции для фронта. Курс предлагается держать на патриотическое воспитание и подготовку кадров для ОПК.

При этом некоторые молодые люди уже давно помогают СВО изготовлением разной продукции. Например, они передают пламегасители, которые стреляют из автомата без огненной вспышки. Можно сказать, выстрел почти невидимый.

«Очень удобно для того, чтобы сбивать дроны. Ребята делают пламегаситель на пятикоординатном станке», — сообщил Никитин.

По словам Солонникова, именно молодежь, помогающая фронту сегодня — это потенциальные будущие сотрудники предприятий ОПК.

Ранее сообщалось, что командующий латвийской армии сообщил об упавшем дроне, который прилетел из Белоруссии.