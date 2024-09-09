Командующий латвийской армии сообщил об упавшем дроне, который прилетел из Белоруссии

В минувшие выходные в Латвии потерпел крушение неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом ранее сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс, добавив, что власти начали расследование данного инцидента.

Как заявил на пресс-конференции командующий латвийской армией Леонид Калниньш, по данным иностранных партнеров по НАТО, беспилотник прилетел в Латвию из Белоруссии. По словам Калниньша, «была предоставлена ​обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию». Он также отметил, что «открытой эскалации не отмечено».

В связи с инцидентом, министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что будет усилена противовоздушная оборона на восточной границе страны.

Ранее во вторник, 5 сентября, в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин. Предполагается, что это связано с инцидентом с беспилотником.

Ранее стало известно о том, что глава МИД Лавров назвал главный вопрос завершения конфликта на Украине.