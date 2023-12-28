Путин сохранил выплаты матерям, вышедшим из декрета
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Владимир Путин подписал закон, который позволит родителям выйти из декрета досрочно, но все равно получать выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает Социальный фонд России.
Раньше на выплаты могли рассчитывать только те, кто находится в декретном отпуске, который может длиться до трехлетия ребенка. При этом пособие выплачивается только полтора года и пропадало при выходе на полный рабочий день. С 2024 года новый закон позволит получать пособия даже тем, кто решил выйти на работу. Матери, уволенные во время беременности также не потеряют выплаты.
Внести изменения в меру поддержки решил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти выплаты - добавка к зарплате, а не заменой. Уже известно, что в 2024 году средний размер выплаты по России будет составлять 17,8 тысячи рублей.