Путин поручил выработать стандарты капремонта и ЖКУ в России

Президент России заявил о необходимости четких и понятных стандартов капитального ремонта для всех многоквартирных домов страны — их свыше 950 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

На расширенном заседании Госсовета президент России обозначил проблему отсутствия единых и понятных правил в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. По его словам, в стране более 950 тыс. таких зданий, и для каждого из них должны быть установлены прозрачные и стандартизированные подходы к содержанию, ремонту и расчету платы за жилищные услуги.

Глава государства подчеркнул, что жильцы должны четко понимать, из чего складываются платежи и куда именно направляются средства, включая отчисления на капитальный ремонт.

Ожидается, что в ближайшее время профильные ведомства разработают конкретные предложения по унификации требований к капремонту и механизму контроля за использованием собранных средств. Власти надеются, что это повысит доверие граждан к системе ЖКХ и снизит число конфликтных ситуаций.

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