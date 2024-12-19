Путин: таяние вечной мерзлоты опасно для прибрежных городов, включая Петербург
Путин заявил о рисках для прибрежных городов РФ из-за таяния вечной мерзлоты
Фото: [kremlin.ru]
Таяние вечной мерзлоты представляет опасность для прибрежных регионов и городов России, включая Санкт-Петербург, сообщил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, которая проходила в формате пресс-конференции, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что с потеплением мерзлоты прибрежные территории нашей страны могут столкнуться с серьезными рисками.
Президент указал на то, что многие поселения и города в России стоят на сваях, закопанных в вечной мерзлоте, которая уже начинает трескаться.
«Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами», — сказал Путин.
Ранее эколог Роман Пукалов перечислил катастрофические последствия глобального потепления для России.