Путин: таяние вечной мерзлоты опасно для прибрежных городов, включая Петербург

Таяние вечной мерзлоты представляет опасность для прибрежных регионов и городов России, включая Санкт-Петербург, сообщил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, которая проходила в формате пресс-конференции, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что с потеплением мерзлоты прибрежные территории нашей страны могут столкнуться с серьезными рисками.

Президент указал на то, что многие поселения и города в России стоят на сваях, закопанных в вечной мерзлоте, которая уже начинает трескаться.

«Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами», — сказал Путин.

Ранее эколог Роман Пукалов перечислил катастрофические последствия глобального потепления для России.