Путин убрал из состава СПЧ девять человек

Владимир Путин изменил состав СПЧ, убрав из него девятерых участников. Об этом сообщает РИА Новости .

В своем указе лидер России сообщил об исключении Горгадзе, Резника, Мукомолова, Никитинского, Поляковой и Ясина. Также указано, что были изменены позиции Цыпленкова, Кирковы и Балеховой.

В новый состав Совета по правам человека вошли общественный деятель, глава благотворительного фонда, директор организации, помогающей людям с инвалидностью, директор платформы для работы с предпринимателями и научный сотрудник академии наук.

В декабре должна пройти встреча членов Совета, анонсированная Песковым. Когда точно проведут заседание обновленного состава, пока не сообщается.