Путин указом запретил размещать рекламу в Instagram и Facebook

В России вышел указ, подписанный президентом, согласно которому запрещено распространять рекламу на сайтах информационных ресурсов, признанных в стране нежелательными. Этот документ уже выложен на официальном сайте российских правовых актов.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому распространение рекламы запрещается на тех сайтах, которые признаны в стране нежелательными. В этот же список входят ресурсы, доступ к которым ограничен согласно законодательству. Сюда же отнесены те ресурсы, которые принадлежат общественным или религиозным объединениям, ликвидированным либо запрещенным в РФ по решению суда.

В частности, теперь запрещается размещение рекламы в социальных сетях Instagram* и Facebook*. Ответственность за нарушение этого указа будут нести как тот, кто размещает рекламу, так и тот, кто ее распространяет. По этому же указу, вся информация о размещенной рекламе будет храниться в Роскомнадзоре пять лет вместо трех.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о разрешении привлекать подростков к работе во время каникул. Теперь дети с 14 лет смогут работать в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России