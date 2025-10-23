Путин усомнился в лояльности советников Трампа: ограничение нефти ударит по США

Владимир Путин прокомментировал возможные американские санкции против российской нефти, заявив, что они приведут к резкому росту мировых цен. Он также усомнился в мотивах советников, которые подсказывают Вашингтону такие решения. Новые заявление прозвучали в рамках завершившегося заседания Русского географического общества.

Президент России Владимир Путин подверг сомнению компетенцию и лояльность советников американской администрации, предлагающих ввести ограничения против российской нефти. Он заявил, что подобные шаги приведут к скачку стоимости нефти и бензина по всему миру, включая сами Соединенные Штаты. По его словам, с учетом внутриполитического календаря США, последствия будут для Вашингтона особенно чувствительными.

Путин подчеркнул, что новые санкции не окажут существенного влияния на экономическое самочувствие России, но станут еще одним недружественным актом, разрушающим двусторонние отношения. Он напомнил о значительной роли России в мировом энергобалансе, указав, что быстро заместить российские углеводороды на рынке невозможно. Ломать сложившуюся систему, заключил президент, не в интересах тех, кто затевает эту рискованную игру.

