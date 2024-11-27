Путин установил День морской пехоты 27 ноября

В России учредили День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября, согласно указу президента Владимира Путина.

Указ начинает действовать с момента его подписания. Профессиональный праздник был установлен в честь формирования первого «полка морских солдат» в России, устав о создании которого подписал Петр I 16 (27) ноября 1705 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ может прилететь с визитом в столицу Белоруссии в начале декабря. Вероятнее всего, это будет последняя зарубежная поездка российского лидера до конца года, однако не последняя встреча со своим белорусским коллегой.