Путин в новой серии «Простоквашино» признается в любви

Президент России Владимир Путин выразил свою привязанность к мультфильму «Простоквашино» в одном из новых эпизодов, как сообщает РИА Новости, проанализировавшее мультипликационный сюжет, что уже можно посмотреть в Сети.

На Красной площади герои мультфильма Матроскин и Шарик пересекаются с президентом. Они приходят туда, чтобы удостовериться, что новогоднее поздравление главы государства транслируется в прямом эфире. В ходе встречи герои представляются и рассказывают, что они родом из Простоквашино.

«Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати», — говорит Путин в мультфильме.

В онлайн-кинотеатре «Окко» теперь можно посмотреть новую серию «Простоквашино».

Ранее сообщалось, что в Сети активно вирусится новогодняя серия популярного детского мультсериала «Простоквашино» с Путиным.