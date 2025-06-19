Путин: в России растет интерес к китайскому языку

По словам главы государства в этом нет ничего удивительного, и здесь нет ничего, что отличало бы российско-китайские отношения от любых других отношений России с другими странами в случае расширения объема контактов и экономической активности.

Ранее сообщалось о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с тем, что Китаю стоит дать возможность присоединиться к неформальному клубу стран «Большой семерки».