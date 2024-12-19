Путин: вопрос о захоронении Ленина, возможно, станет актуальным в будущем

Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин отметил, что вопрос о захоронении Владимира Ленина, возможно, станет актуальным в будущем, однако в настоящее время не следует принимать решения, которые могут привести к разделению общества, передает РИА Новости.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистки Ксении Аксеновой с канала «Спас», которая сослалась на мнение духовного наставника патриарха Кирилла, схиархимандрита Илии (Ноздрина), касающееся необходимости похоронить тело Ленина.

Дебаты о целесообразности нахождения тела Ленина в мавзолее ведутся с 1990-х годов. В 2020 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под охрану государства как исторические памятники.

В 1990 году они вошли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, будучи частью ансамбля Красной площади и Кремля.

Ранее сообщалось, что сгоревший в музее в Сестрорецке под Петербургом макет шалаша Ленина в Разливе восстановят в первозданном виде.