Сгоревший дотла под Петербургом «шалаш Ленина» восстановят

«В настоящее время не установлен факт умышленного или неумышленного поджога. Решение о воссоздании даже не стоит, так как мы планировали его обновление в апреле 2025 года. Но попробуем сделать как можно скорее, если позволит погода и обстоятельства, так как закупка происходит в соответствии с ФЗ 44 и процедура в среднем занимает около двух месяцев», — пояснила собеседница издания.