Сгоревший дотла под Петербургом «шалаш Ленина» восстановят
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Сгоревший в музее в Сестрорецке под Петербургом макет шалаша Владимира Ленина в Разливе восстановят в первозданном виде. Однако на восстановительные работы, предварительно, уйдет несколько месяцев. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на директора музейного комплекса Наталью Коваленко.
Напомним, в минувший четверг, 21 ноября, стало известно, что макет шалаша вождя мирового пролетариата Владимира Ленина в музее в городе Сестрорецке на севере Санкт-Петербурга полностью сгорел.
Как уточнила Коваленко, версию поджога пока исключили.
«В настоящее время не установлен факт умышленного или неумышленного поджога. Решение о воссоздании даже не стоит, так как мы планировали его обновление в апреле 2025 года. Но попробуем сделать как можно скорее, если позволит погода и обстоятельства, так как закупка происходит в соответствии с ФЗ 44 и процедура в среднем занимает около двух месяцев», — пояснила собеседница издания.
По словам директора музейного комплекса, в ходе восстановительных работ придется полностью заменить металлический каркас, служивший более 20 последних лет.
«К сожалению, он сильно поврежден. По поводу аутентичности — будем делать согласно исторической справке», — заключила Коваленко.
Ранее сообщалось, что депутат Балашихи передала в дар краеведческому музею раритеты периода ВОВ.